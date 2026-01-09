Ultimissime Inter LIVE | Chivu perde Josep Martìnez la ricerca del quinto di destra continua
Benvenuti alle ultime aggiornamenti dal mondo Inter. In questa diretta, vi riportiamo le novità più recenti riguardo alla squadra nerazzurra, con particolare attenzione alla perdita di Josep Martínez e alla ricerca del quinto difensore destro. Rimanete informati sulle notizie in tempo reale, per seguire con attenzione l’evolversi della situazione e le strategie della squadra.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 9 GENNAIO. Inter Napoli, Chivu dovrà fare a meno di un giocatore per il big match di San Siro: ecco di chi parliamo Inter Napoli, Chivu deve fare i conti con un’assenza in vista del big match di San Siro: ecco di chi si tratta Calciomercato Inter, la ricerca del quinto a destra continua nonostante il no di Cancelo. 🔗 Leggi su Internews24.com
