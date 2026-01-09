Ul Tacuin racconta la bellezza Viaggio nelle 34 ville di delizia
Non è solo un calendario da appendere in cucina. Ul Tacuìn 2026, prodotto dalla Pro Loco di Besana (e presente anche nelle edicole besanesi), è un racconto d’autore che quest’anno accompagna alla scoperta delle ville di delizia besanesi. Un taccuino che da parecchi anni restituisce al paese la memoria delle sue radici. L’associazione culturale, che proprio nel 2026 celebra i trent’anni, firma ancora una volta un calendario che fa, insieme, da guida, archivio e racconto. Mese dopo mese si incontrano aneddoti, proverbi, specialità gastronomiche, servizi, enti e associazioni. Il filo conduttore di quest’anno è quello delle ville di delizia, un patrimonio ricco e ancora troppo poco conosciuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
