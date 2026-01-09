Ufficiale colpo per il Milan Futuro | ecco Jacopo Sardo dal Monza

Il Milan annuncia l’ingaggio di Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005 proveniente dal Monza, come parte del progetto Milan Futuro. La società conferma l’arrivo del giovane talento, che si unisce alla rosa con l’obiettivo di sviluppare le proprie capacità e contribuire al percorso di crescita del club. Un passo importante per il giovane calciatore e per il progetto di valorizzazione dei giovani promesse.

Il centrocampista classe 2005 Jacopo Sardo è un nuovo giocatore del Milan Futuro. Ecco l'annuncio ufficiale del club rossonero. Jacopo Sardo è del Milan. Arricchisce il Progetto Milan Futuro - Era nell'aria da qualche giorno e ora è anche ufficiale: Jacopo Sardo è un nuovo giocatore del Milan.

