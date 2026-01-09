Ue-Mercosur | Marattin ' finalmente via libera Italia'
L’Italia ha ottenuto l’autorizzazione per approvare l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur. Dopo mesi di attesa, questa decisione rappresenta un passo importante per rafforzare i rapporti commerciali tra le due aree. La campagna “Giorgia firma!” del Partito Liberaldemocratico ha contribuito a sensibilizzare sull’importanza di questa intesa, ora finalmente pronta per essere finalizzata.
Roma, 9 gen. (Adnkronos) - “Finalmente! Il Partito Liberaldemocratico da diversi mesi aveva lanciato la campagna 'Giorgia firma!' per quanto concerne l'approvazione dell'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur. Anche se con ritardo, anche se facendo nuove concessioni al già-molto-sussidiato settore agricolo, finalmente stamattina è arrivato il via libera dell'Italia. Viva il libero scambio, viva l'Europa fondata sul dialogo e le relazioni commerciali con il resto del mondo”. Così il deputato e segretario del Partito Liberaldemocratico, Luigi Marattin, in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it
