Ucraina | Mosca usa di nuovo missile Oreshnik avvertimento a Europa
La Russia ha condotto un pesante attacco contro l’Ucraina, impiegando droni, missili e il missile ipersonico Oreshnik, colpendo la regione di Leopoli. Si tratta della seconda volta in quasi quattro anni che viene utilizzato questo missile potente, con un messaggio diretto all’Europa e ai confini con la NATO. L’attacco evidenzia la tensione crescente nella regione e la complessità del conflitto in corso.
La Russia ha lanciato un massiccio attacco notturno contro l'Ucraina utilizzando centinaia di droni e decine di missili e, per la seconda volta in quasi 4 anni di guerra, ha utilizzato il nuovo potente missile ipersonico Oreshnik, che ha colpito la zona di Leopoli, nell'ovest del Paese, dunque vicino ai confini con la Nato. L'attacco è stato interpretato come un chiaro avvertimento agli alleati di Kiev nell'Alleanza atlantica. Nella capitale, secondo le autorità locali, il bilancio è stato di 4 morti e 19 feriti. I bombardamenti hanno lasciato senza riscaldamenti circa metà dei condomini di Kiev, quasi 6mila, con temperature che si attestavano intorno a -8 gradi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ucraina: Mosca, 'lanciato massiccio raid anche con missile ipersonico Oreshnik'
Leggi anche: Massiccio attacco russo su Kiev: 4 morti e 19 feriti. Mosca: "Colpita ucraina con il missile ipersonico Oreshnik"
Kiev: 'Raid russi con droni sulla capitale'. Esplosioni a Leopoli; Guerra Ucraina - Russia, le news del 7 gennaio. Trump: “Senza di noi la Nato non fa paura a Russia e Cina”; Usa: chiamata con Kiev, Londra, Berlino e Parigi su nuovi step per la pace; Zelensky: Se la Russia blocca gli sforzi diplomatici, l'Ucraina continuerà a difendersi - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato un nuovo incontro con Donald Trump.
Ucraina: Mosca usa di nuovo missile Oreshnik, avvertimento a Europa - La Russia ha lanciato un massiccio attacco notturno contro l'Ucraina utilizzando centinaia di droni e decine di missili e, per la seconda volta ... iltempo.it
Ucraina colpita con missili ipersonici Oreshnik, Mosca: “Risposta al raid sulla residenza di Putin”. In 500mila senza elettricità a Belgorod - Mosca risponde al presunto attacco alla residenza di Putin con missili ipersonici. ilfattoquotidiano.it
Ucraina, Zelensky: "Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina a Miami" - Il presidente ucraino ha affermato che gli Stati Uniti hanno suggerito un trilaterale, aggiungendo che gli europei potrebbero essere presenti. tg24.sky.it
Russia Releases Video of Nuclear-Capable Oreshnik Missile Deployment In Belarus
Mosca: 'Colpita l'Ucraina con il missile ipersonico Oreshnik' #ANSA - facebook.com facebook
Bye bye, Mosca: il ricatto russo è quasi finito. A dicembre, i prezzi reali del gas naturale in Europa sono stati in linea o persino inferiori a quelli registrati nei dieci anni precedenti l’invasione dell’Ucraina. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.