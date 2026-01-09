Ucraina | Mosca usa di nuovo missile Oreshnik avvertimento a Europa

La Russia ha condotto un pesante attacco contro l’Ucraina, impiegando droni, missili e il missile ipersonico Oreshnik, colpendo la regione di Leopoli. Si tratta della seconda volta in quasi quattro anni che viene utilizzato questo missile potente, con un messaggio diretto all’Europa e ai confini con la NATO. L’attacco evidenzia la tensione crescente nella regione e la complessità del conflitto in corso.

La Russia ha lanciato un massiccio attacco notturno contro l'Ucraina utilizzando centinaia di droni e decine di missili e, per la seconda volta in quasi 4 anni di guerra, ha utilizzato il nuovo potente missile ipersonico Oreshnik, che ha colpito la zona di Leopoli, nell'ovest del Paese, dunque vicino ai confini con la Nato. L'attacco è stato interpretato come un chiaro avvertimento agli alleati di Kiev nell'Alleanza atlantica. Nella capitale, secondo le autorità locali, il bilancio è stato di 4 morti e 19 feriti. I bombardamenti hanno lasciato senza riscaldamenti circa metà dei condomini di Kiev, quasi 6mila, con temperature che si attestavano intorno a -8 gradi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

