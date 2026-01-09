Ucraina Meloni | Salvini filoputiniano lettura di parte no invio soldati italiani

Durante la conferenza stampa di inizio anno, la premier Giorgia Meloni ha affrontato il tema della posizione italiana sulla guerra in Ucraina, ribadendo la linea di prudenza e la non partecipazione diretta con l'invio di soldati italiani. Meloni ha inoltre commentato le dichiarazioni di Salvini, definendole filoputiniane e di parte, sottolineando l’importanza di una posizione equilibrata e responsabile nell’ambito del conflitto.

Tra i temi toccati nella conferenza stampa di inizio anno dalla premier Giorgia Meloni c’è ovviamente quello riguardante la guerra in Ucraina. “Non condivido il riferimento al veto putiniano di Salvini, è una lettura che io considero un po’ di parte “, ha dichiarato la presidente del Consiglio replicando alla domanda di un giornalista. “Il dibattito all’interno della maggioranza sul tema Ucraina non è tra filo-russi, filo-ucraini, i fili ce li hanno i burattini. I politici, se son seri, non devono essere filo niente. Nella maggioranza c’è un dibattito su come meglio si difende l’interesse nazionale”, ha aggiunto la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Meloni: "Salvini filoputiniano lettura di parte, no invio soldati italiani" Leggi anche: Tensione tra Meloni e il giornalista: “Invio militari in Ucraina? Non c’è nessun veto ‘filoputiniano’ di Salvini…” Leggi anche: Ucraina, Meloni: non necessario invio soldati italiani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ucraina, Meloni: «Salvini filoputiniano lettura di parte, no invio soldati italiani» - (LaPresse) Tra i temi toccati nella conferenza stampa di inizio anno dalla permier Giorgia Meloni c'è ovviamente quello riguardante la guerra in Ucraina. msn.com

