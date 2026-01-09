Ucraina Meloni | non necessario invio soldati italiani

Durante un evento organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che l’invio di soldati italiani in Ucraina non è ritenuto necessario. La sua posizione riflette una posizione di cautela e di attenzione alle scelte diplomatiche e militari adottate dal governo italiano in relazione alla crisi in Ucraina.

Roma, 9 gen. (askanews) – L’invio di soldati italiani in Ucraina non è necessario. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. “La ragione per cui non ritengo necessario l’invio di soldati italiani in Ucraina, è perché il principale strumento oggi individuato per costruire solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina e un sistema di garanzie di sicurezza ispirato all’articolo 5 della Nato”, ha spiegato. Quanto a un invio di militari nell’ambito di una eventuale missione Onu, Meloni ha detto: “Non c’è questa opzione sul campo oggi, di un intervento di forza multinazionale con l’ombrello Onu: si sta parlando oggi dell’istituzione di una forza multinazionale nell’ambito della coalizione dei volenterosi senza l’ombrello Onu”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Ucraina, verso il vertice dei volenterosi: l’Italia non arretra sul sostegno a Kiev ma conferma il “no” agli stivali sul terreno. Meloni: nessun invio di soldati italiani Leggi anche: Meloni è ancora contraria all’invio di soldati in Ucraina: cosa ha detto la premier ai Volenterosi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il no (ribadito) di Meloni all'invio di militari italiani in Ucraina. Un voto in Parlamento sulle tutele per Kiev; Ucraina, Meloni al vertice dei Volenterosi: “No a invio truppe italiane a Kiev”; Meloni con i Volenterosi, sostegno a Kiev ma no all'invio di truppe italiane; Ucraina, verso il vertice chiave. I nodi, il no dell'Italia all'invio di soldati. Ucraina, Meloni: non necessario invio soldati italiani - L'invio di soldati italiani in Ucraina non è necessario. notizie.tiscali.it

Meloni, oggi non c'è opzione truppe sul campo con ombrello Onu in Ucraina - "Non c'è un'opzione sul campo oggi con un ombrello delle Nazioni Unite e quello di cui si parla è una forza multinazionale nell'ambito della coalizione dei volenterosi per rafforzare la difesa ucraina ... ansa.it

UCRAINA, MELONI: NON RITENGO NECESSARIO INVIO SOLDATI ITALIANI - “Non c’è sul tavolo l’opzione di un intrvento sotto l’ombrello dell’Onu, quello di cui si sta discutendo è di una forza per rafforzare la difesa ucraina come strumento di sicurezza. 9colonne.it

Ucraina, Europa alla prova. Meloni: no soldati italiani a Kiev

Quartapelle (Pd) apre alle truppe europee in Ucraina: "Meloni cambi idea e non sia ambigua. Un paese europeista come l’Italia non può sottrarsi alle iniziative che servono per favorire una difesa del nostro continente" - Riccardo Carlino x.com

Meloni e il caos: i dubbi sull’ingresso dell’Ucraina nella Ue. Il pericolo infiltrazioni filorusse. Tajani in Groenlandia L’articolo di Carmelo Caruso L’Italia non invierà truppe in Ucraina perché, come ha ripetuto Fazzolari, non si offrono pretesti a Putin ora che s - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.