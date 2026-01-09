Dmitrij Medvedev ha commentato l’attacco con missile ipersonico Oreshnik contro l’Ucraina, definendolo un modo di agire contro individui considerati pericolosi. La notizia evidenzia le tensioni in corso tra Russia e Ucraina e il ricorso a tecnologie militari avanzate in un contesto di conflitto.

Mosca, 9 gen. (Adnkronos) - L'attacco notturno con missile ipersonico Oreshnik contro l'Ucraina è un esempio di come agire contro i "pericolosi pazzi". Lo ha affermato su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, spiegando che "dall'inizio dell'anno le relazioni internazionali sono diventate un caos totale" e la Russia "deve agire di conseguenza: ci sono troppe persone indisciplinate in giro". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Medvedev, 'attacco Oreshnik è modo di agire contro pericolosi pazzi'

Leggi anche: Missili ipersonici Oreshnik sull’Ucraina, il video delle esplosioni durante l’attacco russo su Leopoli e Kiev

Leggi anche: Massiccio attacco russo su Kiev: 4 morti e 19 feriti. Mosca: "Colpita ucraina con il missile ipersonico Oreshnik"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin; La Russia sposta i missili Oreshnik a capacità nucleare in Bielorussia - Attacco russo nel Donetsk, morto un civile; Le notizie di martedì 30 dicembre sul conflitto in Ucraina; Guerra Ucraina, Kiev: intesa con Usa su aiuto esercito. Trump: non contento di Putin.

Ucraina: Medvedev, ‘attacco Oreshnik è modo di agire contro pericolosi pazzi’ - L'attacco notturno con missile ipersonico Oreshnik contro l'Ucraina è un esempio di come agire contro i "pericolosi pazzi". ilsannioquotidiano.it

La Russia colpisce l'Ucraina con il missile ipersonico Oreshnik: 4 morti e 19 feriti a Leopoli, Kiev senza luce né acqua - Lo ha annunciato l'aeronautica militare ucraina su Telegram aggiungendo che il suo sistema di difesa aerea ha ... ilmessaggero.it