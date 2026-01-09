Ucraina | Medvedev ' attacco Oreshnik è modo di agire contro pericolosi pazzi'
Dmitrij Medvedev ha commentato l’attacco con missile ipersonico Oreshnik contro l’Ucraina, definendolo un modo di agire contro individui considerati pericolosi. La notizia evidenzia le tensioni in corso tra Russia e Ucraina e il ricorso a tecnologie militari avanzate in un contesto di conflitto.
Mosca, 9 gen. (Adnkronos) - L'attacco notturno con missile ipersonico Oreshnik contro l'Ucraina è un esempio di come agire contro i "pericolosi pazzi". Lo ha affermato su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, spiegando che "dall'inizio dell'anno le relazioni internazionali sono diventate un caos totale" e la Russia "deve agire di conseguenza: ci sono troppe persone indisciplinate in giro". 🔗 Leggi su Iltempo.it
