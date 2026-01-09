Ucraina massiccio attacco russo su Kiev | le immagini della devastazione

Un nuovo attacco russo a Kiev ha causato vittime e danni alle infrastrutture della capitale ucraina. Quattro persone hanno perso la vita, mentre altre diciannove sono rimaste ferite. L’intervento ha interessato aree strategiche, aggravando la situazione già complessa del paese. Questo episodio evidenzia la continua escalation del conflitto e le conseguenze sulla popolazione civile e sui servizi essenziali.

A seguito di un attacco russo a Kiev, quattro persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite. Infrastrutture critiche sono state danneggiate. Alcuni quartieri della città stanno subendo interruzioni nella fornitura di elettricità e acqua. Diversi edifici e infrastrutture sono stati danneggiati nei distretti di Darnytskyi, Desnianskyi, Dniprovskyi e Pecherskyi con i detriti dei droni che hanno causato anche diversi incendi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: le immagini della devastazione Leggi anche: Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e le città. Oggi riprendono i colloqui a Miami Leggi anche: Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: almeno una vittima Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Guerra Ucraina - Russia, le news del 2 gennaio. Zelensky sostituisce il ministro della Difesa; Zelensky avverte gli ucraini: Nuovo massiccio attacco russo in arrivo nella notte - Ucraina: pioggia di missili e droni nella notte, colpita Leopoli; Guerra Ucraina Russia, Zelensky annuncia: Cambio il ministro della Difesa; Nuovo massiccio attacco russo contro l’Ucraina. Guerra in Ucraina: nuova ondata di attacchi russi su Kiev e Leopoli, bilancio drammatico - Guerra in Ucraina: nuova ondata di attacchi russi scuote Kiev e Leopoli, emergenza tra morti e feriti. notizie.it

