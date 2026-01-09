Ucraina | Calenda ' un giorno con Orban e uno con Merz governo Meloni galleggia a vista'
Il commento di Calenda evidenzia le difficoltà della politica europea nel trovare un'unità di intenti. Mentre si discute di supporto all'Ucraina, le differenze tra i leader europei evidenziano le sfide nel definire una posizione condivisa. Il governo Meloni, secondo l’opinione espressa, appare indeciso nel navigare le complesse dinamiche internazionali, sottolineando l’importanza di un impegno reale per costruire un’Europa coesa.
Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "L'alternativa è costruire l'Europa. Ma bisogna volerlo fare. Ma se si è un giorno con Orban e uno con Merz non si va da nessuna parte. Occorre avere le idee chiare sull'abolizione del voto all'unanimità nel Consiglio Europeo e sulla costruzione di una difesa forte e indipendente. Ma su questi piani il Governo manca di iniziativa e galleggia a vista. PS Parlare con Putin mentre bombarda l'Ucraina e dice no ad una tregua rappresenta un tragico errore. Anchorage insegna". Lo scrive sui social Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it
