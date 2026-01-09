Ucraina a Kiev i rumori delle esplosioni durante l' attacco russo

Durante la notte, Kiev è stata colpita da un intenso attacco russo, con esplosioni che hanno causato vittime e feriti. L’intervento ha coinvolto diverse zone della capitale, evidenziando la gravità della situazione. Le autorità stanno monitorando gli sviluppi e fornendo assistenza alle persone colpite. La situazione resta critica, mentre si cerca di garantire la sicurezza della popolazione e di gestire le conseguenze dell’attacco.

Massiccio attacco russo la notte scorsa sull' Ucraina. A Kiev sono state uccise quattro persone e almeno 22 sono rimaste ferite. La capitale è rimasta senza corrente elettrica e acqua dopo i raid di Mosca che hanno danneggiato 20 palazzi. Il Cremlino ha dichiarato di aver utilizzato il nuovo missile balistico Oreshnik insieme ad altre armi per colpire l'Ucraina. E il Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'attacco è stato una rappresaglia a quello che Mosca ha definito un attacco con droni ucraini alla residenza del presidente russo Vladimir Putin il mese scorso.

