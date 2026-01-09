Uccise moglie e suocera | l’ex medico della Virtus Bologna Giampaolo Amato condannato anche in appello

L’ex medico Giampaolo Amato è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna per l’omicidio della moglie e della suocera, avvenuto nel 2021. La sentenza conferma la condanna di secondo grado, evidenziando la gravità delle accuse e la responsabilità dell’imputato nel tragico episodio.

Colpevole anche secondo i giudici di secondo grado. L’ex oculista Giampaolo Amato è stato condannato all’ ergastolo dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna per l’ omicidio della moglie e della suocera, morte nel 2021. I magistrati hanno quindi ritenuta corretta la sentenza al fine pena mai di primo grado, arrivata nel 2024, dopo un processo nel corso del quale l’ex medico della Virtus Bologna, stimato e conosciuto in città, si è sempre definito innocente. La Corte d’Assise d’Appello ha quindi accolto la richiesta della procura generale. Secondo il primo processo, ora confermato, le due donne sarebbero state avvelenate con un mix di Sevoflurano, un anestetico, e Midazolam, ovvero benzodiazepine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Uccise moglie e suocera”: l’ex medico della Virtus Bologna Giampaolo Amato condannato anche in appello Leggi anche: Ergastolo confermato per Giampaolo Amato, l'ex medico della Virtus che uccise moglie e suocera: "Grido la mia innocenza" Leggi anche: Omicidio di moglie e suocera, ergastolo per l'ex medico della Virtus Giampaolo Amato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Uccise con un mix di farmaci la moglie e la suocera: confermato l’ergastolo per Giampaolo Amato - L'ex medico della Virtus condannato all’ergastolo per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, morta tra il 30 e il 31 ottobre 2021, e della suocera Giulia Tateo, 87 anni, d ... msn.com

