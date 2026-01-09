Uccise la madre per i giudici era in preda a una profonda crisi emotiva | le motivazioni della condanna a 24 anni

Nel procedimento riguardante l’omicidio di Nerina Fontana, avvenuto a Colombare di Sirmione nel settembre 2023, i giudici hanno riconosciuto che l’azione del giovane Ruben Andreoli è stata influenzata da una profonda crisi emotiva. La sentenza condanna Andreoli a 24 anni di reclusione, evidenziando le difficoltà di un rapporto familiare deteriorato nel tempo. Le motivazioni sottolineano il ruolo di uno stato di fragilità emotiva nel gesto compiuto.

Fu «una profonda crisi emotiva», maturata all’interno di un rapporto madre-figlio divenuto negli anni sempre più fragile e conflittuale, lo sfondo dell’omicidio di Nerina Fontana, uccisa dal figlio Ruben Andreoli il 15 settembre 2023 sul balcone dell’abitazione di famiglia a Colombare di Sirmione, nel Bresciano. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza della Corte d’assise di Brescia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

