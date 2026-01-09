uccisa da agenti anti immigrazione a minneapolis scoppia la guerriglia

A Minneapolis, la tensione aumenta dopo la tragica morte di una persona uccisa da agenti anti-immigrazione. La città si trova nel mezzo di proteste e scontri, molte delle quali rimangono pacifiche. La situazione si infiamma, suscitando preoccupazione e richiedendo un’attenzione costante alle dinamiche sociali e alle risposte delle autorità.

La citta è sconvolta un’altra volta e non ci vuole piu stare. Montano gli scontri e dilagano le proteste, pacifiche. Il sindaco di Minneapolis ha chiuso le scuole per tutta la settimana. In mezzo alla neve la gente sfida gli agenti dell’ Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione, che ha ucciso praticamente a sangue freddo una donna di 37 anni con le mani sul volante della sua macchina nel corso di un blitz contro l’immigrazione clandestina. L’Fbi sta indagando sul caso, ma intanto ha tolto di mezzo la polizia di Minneapolis. La gente chiede un’inchiesta rapida e indipendente perché non crede alla versione del presidente Usa, Donald Trump, e della Casa Bianca secondo i quali si è trattato di "un atto di terrorismo domestico" e di legittima difesa degli agenti, "costretti ad agire per difendere la loro vita" visto che la donna avrebbe cercato di investirli con la sua auto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

