US Polo Assn debutta la collezione FW 26 27 a Pitti Uomo

U.S. Polo Assn. presenta la collezione footwear e bags FW 26/27 a Pitti Uomo, offrendo capi caratterizzati da uno stile sportivo, materiali di alta qualità e un design moderno. La linea si distingue per l’attenzione ai dettagli e la versatilità, pensata per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e eleganza. Un’occasione per scoprire le ultime novità del brand nel contesto internazionale della moda uomo.

U.S. Polo Assn. presenta la collezione footwear & bags FW 2627: stile sportivo, materiali premium e design contemporaneo. U.S. Polo Assn. svela la nuova collezione footwear & bags FW 2627, un progetto che rinnova l'identità del brand valorizzando l'heritage legato al mondo del polo, sport simbolo di eleganza, passione e fair play. La maison continua a reinterpretare i propri codici storici attraverso un linguaggio estetico moderno, pensato per dialogare con le nuove generazioni senza perdere autenticità. Le calzature sono il cuore della stagione: modelli versatili, dalle silhouette sportive e dalle lavorazioni curate, costruiti su una palette cromatica attuale.

