Tuttosport – Calciomercato Napoli Dovbyk per sostituire Lucca L’idea Mainoo sta per tramontare

Il calciomercato del Napoli si concentra sulla ricerca di un sostituto per Lucca, con Dovbyk come possibile opzione. Nel frattempo, l’ipotesi Mainoo sembra ormai sfumare. La società azzurra, come indicato da Tuttosport, mantiene un atteggiamento prudente, privilegiando la discrezione in questa fase delle trattative. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti che arriveranno nelle prossime ore.

2026-01-09 13:37:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: NAPOLI – Parola d’ordine: calma e zitti. Antonio Conte ha scelto il silenzio, niente sfoghi in sala stampa, niente accuse agli arbitri, niente analisi al vetriolo per il Var. Sul volto, però, la rabbia era scritta in modo inequivocabile: una furia trattenuta dopo il 2-2 casalingo col Verona. Eppure ha vinto la disciplina. Ha ingoiato il rospo. Ha deciso – almeno in pubblico – di non alimentare il fuoco. Qualche stilettata, come da copione personale, non è mancata: “Hojlund doveva amputarsi il braccio?” ha chiesto con gelida ironia commentando il gol annullato al danese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

