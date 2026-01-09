Tuttosport – Calciomercato Napoli Dovbyk per sostituire Lucca L’idea Mainoo sta per tramontare
Il calciomercato del Napoli si concentra sulla ricerca di un sostituto per Lucca, con Dovbyk come possibile opzione. Nel frattempo, l’ipotesi Mainoo sembra ormai sfumare. La società azzurra, come indicato da Tuttosport, mantiene un atteggiamento prudente, privilegiando la discrezione in questa fase delle trattative. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti che arriveranno nelle prossime ore.
2026-01-09 13:37:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: NAPOLI – Parola d’ordine: calma e zitti. Antonio Conte ha scelto il silenzio, niente sfoghi in sala stampa, niente accuse agli arbitri, niente analisi al vetriolo per il Var. Sul volto, però, la rabbia era scritta in modo inequivocabile: una furia trattenuta dopo il 2-2 casalingo col Verona. Eppure ha vinto la disciplina. Ha ingoiato il rospo. Ha deciso – almeno in pubblico – di non alimentare il fuoco. Qualche stilettata, come da copione personale, non è mancata: “Hojlund doveva amputarsi il braccio?” ha chiesto con gelida ironia commentando il gol annullato al danese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Calciomercato Napoli, Lucca può partire già a gennaio: spunta l’idea Dovbyk dalla Roma
Leggi anche: Roma e Napoli, idea incrocio in attacco: Dovbyk e Lucca sul tavolo
Tuttosport – Napoli forte ha messo in evidenza tutti i nostri difetti Fiorentina? Sarà difficilissima.
Calciomercato Napoli, Dovbyk per sostituire Lucca. L’idea Mainoo sta per tramontare - Intanto Conte copre il fuoco: nella testa spazio soltanto per l’Inter ... tuttosport.com
TUTTOSPORT - Il Napoli segue Chiesa e Lookman. Futuro deciso per Mazzocchi? - Il Napoli è al lavoro per rinforzare la squadra di Antonio Conte in vista della seconda parte di stagione, gli azzurri dovranno comunque rispettare il mercato a "saldo zero". msn.com
Calciomercato Napoli, il Torino ci prova per Marianucci - In campionato si ricorda solo la sua prova non brillante a San Siro contro il Milan, poi è finito alle spalle di ... fantacalcio.it
Calciomercato Roma, Baldanzi verso la Fiorentina La Roma lavora anche sul fronte delle uscite e uno dei nomi più caldi è quello di Tommaso Baldanzi. Secondo Tuttosport, il trequartista è vicinissimo alla Fiorentina, anche se l’operazione non è ancora stat - facebook.com facebook
#Cafu a Tuttosport: " #Rayan del #VascoDaGama un talento fantastico, con lui vai sul sicuro". Gli altri nomi per il #calciomercato in attacco del #Milan se #Nkunku va al #Fenerbahce calciomercato.com/liste/milan-se… x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.