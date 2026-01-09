Tutto sparito Crans-Montana nuove accuse ai titolari de Le Constellation

Il 9 gennaio, Jacques e Jessica Moretti sono stati nuovamente interrogati dagli inquirenti svizzeri in relazione alla tragedia avvenuta nella discoteca Le Constellation di Crans-Montana durante la notte di Capodanno. Nuove accuse sono emerse nei confronti dei titolari, nel contesto di un'indagine che prosegue per chiarire le circostanze dell’incidente.

Jacques e Jessica Moretti oggi, venerdì 9 gennaio, tornano davanti agli inquirenti svizzeri per un nuovo interrogatorio sulla strage avvenuta nel loro locale, Le Constellation, durante la notte di Capodanno. È la seconda volta che vengono sentiti, ma questa volta il contesto è radicalmente diverso: i due coniugi sono formalmente indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Un passaggio che arriva dopo giorni di polemiche e che non sembra però placare il clima di sfiducia che circonda l'inchiesta, soprattutto tra i familiari delle vittime, molti dei quali continuano a chiedersi come sia possibile che i proprietari del locale non siano stati ancora arrestati.

Crans-Montana, nuove accuse a Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage cancellarono video e foto dai profili del locale» - Uno dei legali delle vittime: nei filmati cancellati si vedevano le carenze sulla sicurezza.