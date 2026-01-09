Tutto quello che c' è da sapere sul primo marito della principessa La loro unione fu un scandalo ew naufragò dopo appena due anni

Philippe Junot, imprenditore francese, è ricordato come il primo marito della principessa Carolina di Monaco. La loro unione, durata appena due anni, attirò l'attenzione dei media dell'epoca. Junot è morto all’età di 85 anni, lasciando un’impronta nella storia della famiglia reale monegasca. In questo testo si approfondirà la vicenda di questa relazione e il contesto in cui si inserisce.

È morto a 85 anni Philippe Junot, imprenditore francese noto alle cronache rosa soprattutto per essere stato il primo marito di Carolina di Monaco. La notizia è stata condivisa via social da una delle figlie, Victoria, che su Instagram ha pubblicato una serie di scatti del padre, mancato nella sua casa di Madrid l’8 gennaio. Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi, mamma e figlia unite dallo stile e dalla passione per i libri X Leggi anche › Carolina di Monaco, 65 anni in bellezza ed eleganza Philippe Junot, il messaggio d’addio della figlia Victoria. La sua, ha scritto Victoria Junot, è stata «una lunga e bella vita avventurosa», e per il suo «mitico papà» – come lo definisce – ha solo ringraziamenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La loro unione fu un scandalo ew naufragò dopo appena due anni

