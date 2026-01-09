Tutto per una casa pulita | Narwal svela Flow 2 e la sua visione di pulizia più completa al CES 2026

Al CES 2026 di Las Vegas, Narwal presenta Flow 2, il nuovo sistema di pulizia intelligente. Con un design innovativo e tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, l'azienda propone una soluzione integrata e efficace per una casa più pulita. Questa novità riflette l’impegno di Narwal nel coniugare funzionalità e tecnologia, offrendo un’esperienza di pulizia più completa e user-friendly.

Al CES 2026 di Las Vegas Narwal torna a mostrare la propria interpretazione della pulizia intelligente, puntando su una proposta più organica che combina design, intelligenza artificiale e integrazione tra dispositivi. Il brand, oggi tra i primi cinque produttori di aspirapolveri a livello globale, presenta una gamma aggiornata che ruota attorno a Flow 2, il nuovo robot aspirapolvere di punta per il 2026, affiancato da soluzioni cordless e dispositivi dedicati alla pulizia dei tessuti. Tutti i prodotti Narwal nascono all’interno del Narwal Innovation Design Center e condividono una filosofia di design olistica e incentrata sull’utente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tutto per una casa pulita: Narwal svela Flow 2 e la sua visione di pulizia più completa al CES 2026 Leggi anche: Narwal Flow, la recensione: è il top per chi cerca una pulizia personalizzata Leggi anche: Ia: Samsung presenta propria visione al Ces 2026 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scopri Flow 2: la rivoluzione Narwal per una casa sempre più pulita e intelligente; CES 2026: robot Narwal Flow 2 ritrova anche i tuoi oggetti smarriti; Narwal V40 Station: l’aspirapolvere cordless che svuoti una volta ogni 100 giorni - Recensione; Narwal presenta il suo primo aspirapolvere cordless: V40 Station. Tutto per una casa pulita: Narwal svela Flow 2 e la sua visione di pulizia più completa al CES 2026 - Il dispositivo combina aspirazione potente, lavaggio con acqua calda e tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per una pulizia completa ... ilfattoquotidiano.it

Narwal: presentato il nuovo Flow 2 al CES 2026 - Tutto per una casa davvero pulita: Narwal presenta Flow 2 e la sua nuova visione di pulizia intelligente al CES 2026. tuttotek.it

Narwal Winter Sales 2026: iniziare il nuovo anno con una pulizia smart e senza pensieri - Narwal Winter Sales 2026: la pulizia intelligente entra in casa per affrontare l’inverno e iniziare il nuovo anno senza stress. tuttotek.it

?Pulizie Prima di Natale ? | Piano Superiore | Motivazione Pulizie ||? vlogmas ? 21

«In casa fa tutto mia moglie, non faccio lavatrici né spolvero» - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.