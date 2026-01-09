Tutta colpa della società Analisi Milan-Genoa 1-1 | Fofana sbaglia tutto!

L’incontro tra Milan e Genoa termina con un pareggio di 1-1, evidenziando alcune lacune nel gioco rossonero. Nonostante una buona impostazione tattica, gli errori individuali, come quelli di Fofana, hanno influenzato il risultato. In questa analisi, si approfondiscono gli aspetti tecnici e le dinamiche della partita, offrendo una lettura obiettiva e dettagliata di quanto accaduto sul campo.

Milan-Genoa 1-1, un pareggio bugiardo. I rossoneri giocano bene tatticamente, ma troppi errori. Nel video l'analisi tattica della partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

