Tutela sanitaria degli agenti accordo tra questura e ospedale Papardo

Il Questore Annino Gargano ha firmato un protocollo con l’Azienda Ospedaliera Papardo, nell’ambito del progetto “Prevenzione e Sicurezza”. Questa collaborazione mira a garantire una tutela sanitaria adeguata agli agenti della Polizia di Stato impegnati nella tutela della collettività, rafforzando le misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro. L’accordo rappresenta un passo importante per migliorare le condizioni di salute e il supporto medico degli operatori in servizio.

