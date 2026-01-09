Tutela sanitaria degli agenti accordo tra questura e ospedale Papardo
Il Questore Annino Gargano ha firmato un protocollo con l’Azienda Ospedaliera Papardo, nell’ambito del progetto “Prevenzione e Sicurezza”. Questa collaborazione mira a garantire una tutela sanitaria adeguata agli agenti della Polizia di Stato impegnati nella tutela della collettività, rafforzando le misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro. L’accordo rappresenta un passo importante per migliorare le condizioni di salute e il supporto medico degli operatori in servizio.
Nell’ambito del progetto denominato “Prevenzione e Sicurezza” rivolto agli operatori della Polizia di Stato impegnati quotidianamente nella salvaguardia della sicurezza per la collettività, il Questore Annino Gargano ha siglato questa mattina un protocollo d’intesa con l’Azienda Ospedaliera. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Basta iscrizione nel registro degli indagati come “atto dovuto”: una pdl di FdI a tutela degli agenti che agiscono legittimamente
Leggi anche: Ospedale Papardo, presidio dei sindacati contro il peggioramento dei contratti degli ausiliari
Manager alberghieri, firmato il nuovo contratto collettivo di lavoro; Manager d’hotel, scatta il rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Rischi da agenti cancerogeni o mutageni. Fnomceo: “Bene la direttiva europea, ma serve consultazione periodica e addestramento ad hoc” - Queste le indicazioni della Fnomceo audita al Senato sulla Legge di delegazione europea nella parte in cui recepisce la nuova direttiva sulla tutela dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad ... quotidianosanita.it
Sanita' integrativa: Confindustria e Cgil-Cisl-Uil, accordo Fondo FasiOpen - Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto, nell'ambito del confronto avviato lo scorso mese di luglio, un accordo interconfederale in tema di sanita ... ilsole24ore.com
Pfas e tutela sanitaria, Colombara incalza il Comune: “Screening gratuito anche per i vicentini” - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.