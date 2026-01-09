Turismo al Castello della Rancia | Visite aumentate del 30%

Nel 2025, il Castello della Rancia di Tolentino ha registrato un aumento del 30% nelle visite rispetto all’anno precedente. Dopo la chiusura temporanea per lavori post-sisma, il sito ha riaperto con successo, attirando un maggior numero di visitatori. Questo incremento testimonia l’interesse crescente verso il patrimonio storico della zona e il positivo riscontro delle attività di riqualificazione e promozione culturale.

Aumento del 30 per cento di visitatori, nel 2025, al Castello della Rancia di Tolentino. Chiuso al pubblico dall’aprile del 2024 fino a metà maggio dell’anno scorso per lavori post-sisma, nel periodo da giugno a dicembre ha registrato 4.106 visitatori, a fronte dei 3.149 registrati nello stesso periodo del 2023, con un incremento di 957 presenze, pari a circa il 30 per cento in più. A fare il quadro sono gli assessori Diego Aloisi al turismo e Fabio Tiberi alla cultura: "La crescita è attribuibile alla riapertura completa della struttura, con la piena fruibilità del percorso interno ed esterno e la presenza della mostra della Biennale dell’Umorismo, che ha rappresentato un elemento di forte attrazione e ha riscontrato un elevato gradimento da parte dei visitatori, oltre al Museo civico archeologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turismo al Castello della Rancia: "Visite aumentate del 30%" Leggi anche: "Tutti a Teatro": al Municipale Massimo Ranieri, Stefano Nazzi e la Compagnia della Rancia Leggi anche: Visite e attività al Castello di San Pelagio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Castello della Rancia, riapertura speciale nella Notte dei musei - Sarà l’occasione per tornare nel complesso dopo i lavori post sisma. ilrestodelcarlino.it Tolentino, cantiere al Castello della Rancia: la riapertura al pubblico a marzo - Il Castello della Rancia riaprirà al pubblico verso la fine del mese di marzo o al massimo nei primi giorni di aprile. corriereadriatico.it Castello della Rancia riaperto prima dell'estate - Tolentino, l'assessore alla cultura Tiberi si è insediato da un mese: "Voglio risolvere la questione Biblioteca Filelfica, ci lavoro ogni giorno" Tolentino, 24 marzo 2025 - ilrestodelcarlino.it TRANI | Turismo, intensi flussi nei primi giorni del 2026: +40% per il Castello Svevo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.