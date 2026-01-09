Tumore a un testicolo operato il centrale dell’Italvolley Galassi

Gianluca Galassi, atleta della Nazionale italiana di pallavolo e campione del mondo, si è sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano per un tumore a un testicolo. La notizia evidenzia l’importanza di diagnosi tempestive e di un percorso di cura adeguato. Galassi, 28 anni, è seguito dal personale sanitario con attenzione e professionalità, in un momento delicato della sua vita e della sua carriera.

Il pallavolista Gianluca Galassi, 28enne centrale di Piacenza e della Nazionale, due volte campione del mondo, è stato operato per un tumore a un testicolo presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Lo hanno comunicato sui social lo stesso giocatore e il suo club. «Per fortuna tutto è stato preso in tempo, grazie alla prevenzione e ai controlli», ha scritto Galassi, spiegando che l’ intervento chirurgico è andato bene: «Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero. Ovviamente spero siano i più brevi possibili, per poter tornare presto a fare ciò che amo: giocare a pallavolo». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tumore a un testicolo, operato il centrale dell’Italvolley Galassi Leggi anche: Gianluca Galassi operato per un tumore al testicolo Leggi anche: Berruto, ex ct dell’Italvolley: “Allenerò la Palestina. Lo sport è speranza” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Tumore a un testicolo, l'azzurro Galassi operato: "Preso in tempo, grazie alla prevenzione" - Il 28enne di Piacenza due volte campione del mondo: "Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero" ... msn.com

