TS – questo pari è una lezione E su Leao…

Nel match di San Siro tra Milan e Genoa, Rafa Leao ha segnato al 92° un gol importante, che ha tenuto in equilibrio la partita. Il pareggio, arrivato nelle ultime battute, ha evitato una sconfitta ai rossoneri. Nello stesso giorno, il club ha celebrato le 200 panchine di Max Allegri, sottolineando l’importanza di questa fase della stagione. Un confronto che evidenzia l’impegno e la determinazione delle due squadre in un contesto di grande attenzione mediatica.

2026-01-09 00:44:00 Torino, l'ultimo titolo di Tuttosport: Nel giorno delle 200 panchine rossonere di Max Allegri, il Milan pareggia 1-1 a San Siro contro il Genoa e viene graziato da Stanciu che, al 99°, spreca il rigore della vittoria, dopo il pareggio di Rafa Leao, al 92°, in risposta all'iniziale vantaggio dell'ex Colombo. Il Milan resta a -3 dall'Inter capolista e prolunga a diciassette la sua striscia di imbattibilità, mentre la squadra di De Rossi sale a quota 16 a +3 da Verona e Fiorentina. Milan che perde nuovamente punti con squadre nei bassifondi della classifica. Alla fine però a San Siro è il Genoa ad uscire con i rimpianti, nonostante le molteplici occasioni rossonere neutralizzate da Leali.

