Trump urges US oil giants to repair Venezuela’s ‘rotting’ energy industry

Donald Trump ha convocato incontri con i principali dirigenti del settore petrolifero statunitense per discutere della situazione energetica in Venezuela. L’obiettivo è valutare possibili interventi per migliorare lo stato dell’industria petrolifera venezuelana, descritta come in declino. La discussione si inserisce nel contesto delle strategie energetiche e delle relazioni internazionali degli Stati Uniti, con particolare attenzione alle opportunità e alle sfide nel settore petrolifero venezuelano.

By Jarrett Renshaw and Bo EricksonJan 9 (Reuters) - U.S. President Donald Trump began a meeting to discuss Venezuela with executives from some of the world's largest oil . Canadian PM Carney, Brazilian President Lula urge Venezuelan-led transition process; WATCH: Exiled Crown Prince Pahlavi sends direct message to Iranian security forces, urges defection. Trump urges oil firms to tap Venezuela's reserves amid concerns - Today, President Trump meets with top oil executives to discuss potential investments in Venezuela's vast oil reserves.

Trump meeting with oil execs as he urges them to invest in Venezuela - companies to invest in Venezuela, which could be complicated by political instability and a history of oil industry state control. msn.com

Energy executives scramble to head off Trump demands on Venezuela - Top energy executives are weighing telling President Donald Trump that the industry can increase Venezuela’s oil output by hundreds of thousands of barrels per day over the coming months, people ... msn.com

