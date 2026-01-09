Trump tasse lavoro salari… Tra annunci e mistificazioni | è Meloni show

L’intervento di Giorgia Meloni si è concentrato su temi economici e sociali, tra promesse e dati contrastanti. Durante una lunga conferenza stampa, la premier ha affrontato questioni legate a tasse, occupazione e salari, offrendo una visione del Paese che appare distante dalla realtà quotidiana. Questo commento analizza le principali dichiarazioni e le implicazioni delle sue parole, evidenziando le discrepanze tra annunci ufficiali e situazione reale.

