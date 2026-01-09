Trump tasse lavoro salari… Tra annunci e mistificazioni | è Meloni show
L’intervento di Giorgia Meloni si è concentrato su temi economici e sociali, tra promesse e dati contrastanti. Durante una lunga conferenza stampa, la premier ha affrontato questioni legate a tasse, occupazione e salari, offrendo una visione del Paese che appare distante dalla realtà quotidiana. Questo commento analizza le principali dichiarazioni e le implicazioni delle sue parole, evidenziando le discrepanze tra annunci ufficiali e situazione reale.
Ambigua come sempre sulla politica estera e accondiscendente sulle manovre di Donald Trump, dal Venezuela alla Groenlandia, la premier Giorgia Meloni ieri, nella conferenza stampa show di fine, o meglio inizio, anno durata circa tre ore per rispondere a 41 cronisti, ha snocciolato dati e numeri di un Paese che non coincidono con la realtà, dall’aumento record della pressione fiscale a un’occupazione che ha effetti nulli sulla crescita perché si basa su salari da fame. Ambigua in politica estera e mistificatrice sull’economia reale: è Meloni show. Partiamo dal fronte internazionale. Nega di essere subalterna a Washington. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
