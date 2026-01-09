Trump pronto ad aprire un nuovo fronte | Attacchi contro i narcos in Messico

Donald Trump ha annunciato un possibile aumento delle operazioni militari contro i cartelli della droga in Messico. In un’intervista televisiva, l’ex presidente ha affermato che sarà avviata un’azione più decisa contro le organizzazioni criminali che controllano il paese. Questa dichiarazione apre un nuovo scenario politico e operativo, ancora da definire, nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e Messico riguardo alla lotta al narcotraffico.

" We are gonna start now hitting land, with regard to the cartels. The cartels are running Mexico ". Con questa frase pronunciata in un'intervista televisiva, Donald Trump ha rilanciato una linea di forte pressione militare contro le organizzazioni criminali del narcotraffico, aprendo uno scenario che, allo stato attuale, resta politicamente dirompente ma operativamente ancora indefinito. Le parole sono arrivate nel corso di un colloquio con Fox News, senza che siano stati forniti dettagli su obiettivi, tempistiche, strumenti militari o base giuridica di eventuali operazioni "a terra". La dichiarazione si inserisce in una fase di tensione crescente in America Latina e segue mesi in cui l'amministrazione statunitense ha rivendicato un rafforzamento delle operazioni di contrasto al traffico di droga via mare.

