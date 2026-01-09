Trump | Inizieremo a colpire i cartelli della droga in Messico via terra

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’intenzione di intensificare le operazioni contro i cartelli della droga in Messico, concentrandosi ora anche sul traffico via terra. Dopo aver ridotto significativamente l’ingresso di droga via mare, Trump ha sottolineato la necessità di agire anche sul territorio messicano, evidenziando la complessità della situazione e la responsabilità di affrontare le minacce che derivano dai cartelli criminali.

