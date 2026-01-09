Trump contro l’Onu | addio alla diplomazia climatica
L’ex presidente Donald Trump ha espresso critiche nei confronti dell’ONU e delle istituzioni multilaterali, evidenziando una posizione di fronte alla diplomazia climatica. Le sue dichiarazioni e azioni riflettono un approccio più isolazionista, che mette in discussione il ruolo delle organizzazioni internazionali nella gestione delle sfide globali come il cambiamento climatico. Questo atteggiamento ha suscitato discussioni sul futuro della cooperazione internazionale e sulla leadership americana in ambito ambientale.
A Caracas, Donald Trump attacca il diritto internazionale; a Washington, smantella le istituzioni multilaterali. A meno di una settimana dal raid sul Venezuela, il presidente statunitense ha annunciato che gli . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Mattarella:Onu non è orpello diplomazia
Leggi anche: Onu: arriva l’ok alla risoluzione Usa per Gaza. Astenute Cina e Russia. Trump: «Board of Peace presieduto da me con i leader più rispettati del mondo»
Trump volta le spalle al Pianeta: Usa fuori dal trattato ONU sul clima (e da oltre 60 organizzazioni) - In nome della “sovranità nazionale” e del suo categorico rifiuto di politiche climatiche considerate “radicali”, Trump dice addio – in un memorandum presidenziale – all’Un Framework Convention on Clim ... greenme.it
Trump ritira gli Usa da 66 organizzazioni internazionali: addio a Unfccc, Ipcc e Irena. Leggi l'articolo qui... - facebook.com facebook
"I leader Ue trattano con Trump", "L'Italia mette il mondo a tavola" e "Addio Sophie Kinsella": i titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola x.com
