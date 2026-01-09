Trump contro l’Onu | addio alla diplomazia climatica

L’ex presidente Donald Trump ha espresso critiche nei confronti dell’ONU e delle istituzioni multilaterali, evidenziando una posizione di fronte alla diplomazia climatica. Le sue dichiarazioni e azioni riflettono un approccio più isolazionista, che mette in discussione il ruolo delle organizzazioni internazionali nella gestione delle sfide globali come il cambiamento climatico. Questo atteggiamento ha suscitato discussioni sul futuro della cooperazione internazionale e sulla leadership americana in ambito ambientale.

Trump ritira gli Usa da 66 organizzazioni internazionali: addio a Unfccc, Ipcc e Irena. Leggi l'articolo qui... - facebook.com facebook

"I leader Ue trattano con Trump", "L'Italia mette il mondo a tavola" e "Addio Sophie Kinsella": i titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola x.com

