Trump chiama a raccolta i big del petrolio vertice alla Casa Bianca per parlare di Venezuela Ma il settore vuole garanzie prima di investire

Il presidente Donald Trump ha convocato i principali dirigenti delle grandi compagnie petrolifere statunitensi per un vertice alla Casa Bianca, concentrato sulla situazione in Venezuela. L'incontro mira a discutere le prospettive di investimento nel settore, che richiede garanzie prima di procedere. A pochi giorni dal recente intervento in Venezuela, l'obiettivo è valutare le opportunità e le sfide per il settore petrolifero internazionale.

A meno di una settimana dal blitz in Venezuela, Donald Trump chiama a raccolta gli amministratori delegati di Big Oil. Nella serata (ora italiana) di venerdì, il presidente americano ha invitato alla Casa Bianca le più grandi compagnie petrolifere del mondo, americane e non. «Tutte vogliono esserci. È un peccato che la nuova sala da ballo non sia ancora pronta, perché altrimenti sarebbe gremita», ha scritto Trump su Truth annunciando l’incontro. «Ci scusiamo – ha aggiunto – con quelle che non potremo ricevere oggi, ma il segretario all’Energia Chris Wright e il segretario degli Interni Doug Burgum le incontreranno nel corso della prossima settimana». 🔗 Leggi su Open.online

