Trump chiama a raccolta i big del petrolio vertice alla Casa Bianca per parlare di Venezuela L’ad di Eni Descalzi | Pronti a investire

Donald Trump ha convocato i principali rappresentanti del settore petrolifero per un vertice alla Casa Bianca, concentrandosi sulla situazione in Venezuela. L'incontro mira a discutere le opportunità di investimento e le strategie future in risposta alle recenti evoluzioni politiche ed economiche nella regione. L'amministratore delegato di Eni, Descalzi, ha confermato la disponibilità dell’azienda a valutare nuovi investimenti nel paese.

A meno di una settimana dal blitz in Venezuela, Donald Trump chiama a raccolta gli amministratori delegati di Big Oil. Nella serata (ora italiana) di venerdì, il presidente americano ha invitato alla Casa Bianca le più grandi compagnie petrolifere del mondo, americane e non. «Tutte vogliono esserci. È un peccato che la nuova sala da ballo non sia ancora pronta, perché altrimenti sarebbe gremita», ha scritto Trump su Truth annunciando l’incontro, a cui ha partecipato anche Claudio Descalzi, ad di Eni, che si è detto « pronto a investire » in Venezuela. «Ci scusiamo – ha aggiunto – con quelle che non potremo ricevere oggi, ma il segretario all’Energia Chris Wright e il segretario degli Interni Doug Burgum le incontreranno nel corso della prossima settimana». 🔗 Leggi su Open.online

