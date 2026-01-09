Trump | attacchi terra contro ' cartelli'
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'inizio di operazioni terrestri contro i cartelli della droga, dopo aver condotto raid marittimi mirati alle navi dei narcotrafficanti. Questa decisione si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto al traffico illecito e alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione.
10.41 Dopo i raid marittimi contro le navi dei narcos, il presidente Usa annuncia attacchi terrestri contro i cartelli della droga. Trump parlava a Fox News: "Eliminato 97% della droga che entra via mare, inizieremo attacchi terrestri contro i cartelli che controllano il Messico -ha detto- E' molto, molto triste vedere quello che succede lì". Nella stessa intervista, ha detto che incontrerà a Washington Machado, Nobel per la Pace e leader anti-Maduro.
Radio1 Rai. . #Venezuela Trump annuncia futuri attacchi terrestri contro i cartelli della droga e un incontro con la Premio Nobel Machado. Poi replica alla risoluzione del Senato per limitare i suoi poteri: "Non ho bisogno del diritto internazionale, mi guida la mi - facebook.com facebook
“Non si può escludere che #Trump attacchi anche la #Groenlandia. Molti propositi del documento sulla Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sono stati messi in atto da #Trump”, dice Arturo Varvelli @arturo_varvelli direttore @ECFRRoma x.com
