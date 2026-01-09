Trump | attacchi terra contro ' cartelli'

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'inizio di operazioni terrestri contro i cartelli della droga, dopo aver condotto raid marittimi mirati alle navi dei narcotrafficanti. Questa decisione si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto al traffico illecito e alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione.

10.41 Dopo i raid marittimi contro le navi dei narcos, il presidente Usa annuncia attacchi terrestri contro i cartelli della droga. Trump parlava a Fox News: "Eliminato 97% della droga che entra via mare, nizieremo attacchi terrestri contro i cartelli che controllano il Messico -ha detto- E' molto, molto triste vedere quello che succede lì". Nella stessa intervista, ha detto che incontrerà a Washington Machado, Nobel per la Pace e leader anti-Maduro. Nei giorni scorsi: non è qualificata per guidare il Venezuela post-Maduro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

