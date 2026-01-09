Trump annuncia la cancellazione di un secondo attacco contro il Venezuela | Caracas collabora annullato un nuovo attacco

Donald Trump ha annunciato su Truth Social la cancellazione di un secondo attacco militare contro il Venezuela, evidenziando un miglioramento nei rapporti tra Washington e Caracas. Il presidente statunitense ha sottolineato che questa decisione è stata presa in seguito al rilascio di prigionieri politici e a una crescente collaborazione tra le due nazioni. La comunicazione riflette un possibile cambiamento nelle strategie diplomatiche e militari degli Stati Uniti nella regione.

Il messaggio di Donald Trump su Truth Social. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato sul suo account Truth Social di aver annullato un piano per una seconda ondata di attacchi militari contro il Venezuela, in seguito al rilascio di numerosi prigionieri politici e a un miglioramento della cooperazione tra Washington e Caracas. Secondo Trump, la decisione sarebbe legata a un gesto considerato da lui come un segno di "ricerca della pace" da parte del governo venezuelano. Trump ha affermato che, grazie alla collaborazione tra i due Paesi, il secondo attacco non sembrerebbe più necessario, ma ha precisato che le navi statunitensi rimarranno comunque posizionate per motivi di sicurezza.

