Truffa della finta verifica antifrode bancaria | restituiti alla vittima 14mila euro

I Carabinieri della Stazione di Ancona Centro, all’esito di articolate indagini, hanno recuperato e restituito la somma di 14mila euro, che erano stati sottratti a una donna anconetana a ottobre scorso con la classica truffa della finta verifica antifrode bancaria. Il raggiro ha avuto origine. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

