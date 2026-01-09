Truffa del finto incidente | anziana consegna gioielli e contanti per salvare il figlio

Una recente truffa ha coinvolto un’anziana di San Giovanni Valdarno, che ha consegnato gioielli e contanti per “salvare” il figlio. L’inganno, noto come la truffa del finto incidente, si è concluso con un bottino superiore ai 50 mila euro. È importante essere cauti e diffidare di richieste di denaro o beni provenienti da fonti non ufficiali, specialmente in situazioni urgenti o sospette.

SAN GIOVANNI VALDARNO (Arezzo) – Ancora una truffa ai danni degli anziani, questa volta con un bottino di oltre 50 mila euro tra contanti e gioielli. Una coppia di coniugi è caduta nel raggiro del cosiddetto “finto incidente”, una tecnica ormai collaudata che fa leva sulla paura e sull’amore per i figli. La vittima principale è una donna di 70 anni, contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come carabiniere. Con tono urgente e autoritario, l’interlocutore le ha raccontato che il figlio, 28 anni, residente e lavoratore in Germania, avrebbe investito una donna e un bambino e rischierebbe fino a 25 anni di carcere. 🔗 Leggi su Lortica.it Leggi anche: Parete, truffa del finto carabiniere: anziana consegna i gioielli “per salvare il marito in caserma” Leggi anche: Casalnuovo, truffa del finto carabiniere: anziana fa arrestare 21enne dopo consegna gioielli Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Truffa del finto incidente: un arresto; Truffa del falso incidente, raggirati anche anziani dell’Alessandrino: 11 indagati; Ultraottantenne riesce a evitare la truffa del “falso incidente”; Truffano a un’anziana a Bari sottraendole orologi da 15mila euro: due arresti. Truffa del finto incidente: paga 50 mila euro per salvare il figlio dal carcere. Ma era tutto falso. I delinquenti scappano con soldi e gioielli - Le raccontano che il figlio aveva investito una donna con il bambino e riescono a farsi consegnare ori e soldi ... corrierediarezzo.it

Anziana chiede aiuto alla figlia e sventa la truffa - La storia si ripete: ieri mattina 7 gennaio una mamma di Maserà di Padova ha ricevuto una telefonata di un finto carabiniere che le ha segnalato l'imminente arresto del figlio dopo un brutto incidente ... padovaoggi.it

Truffa del finto incidente: un arresto - E' stata l'anziana vittima del raggiro a far individuare il responsabile: un 33enne di Arzano . rainews.it

Truffa del finto appartenente alle Forze dell’Ordine, la Questura di Caltanissetta invita a prestare la massima attenzione ai propri anziani e alle persone più fragili. Nei mesi scorsi diversi truffatori sono stati arrestati e denunciati nella nostra provincia dalla Polizi - facebook.com facebook

Truffa del 'finto carabiniere', 14enne arrestato a Catania. Carabinieri gli sequestrano anche tre pistole, erano state sotterrate #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.