Troppo nervosi alla guida | scoperti con coltelli e oltre due etti e mezzo di cocaina

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Un tunisino di 24 anni e un italiano di 43 sono stati trovati in possesso di oltre due etti e mezzo di cocaina e di coltelli. L’intervento si è svolto in un contesto di sospetto nervosismo alla guida, evidenziando una situazione di potenziale pericolo pubblico.

