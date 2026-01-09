Troppo nervosi alla guida | scoperti con coltelli e oltre due etti e mezzo di cocaina
Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti. Un cittadino tunisino di 24 anni e un italiano di 43 anni sono stati trovati in possesso di oltre due etti e mezzo di cocaina e di coltelli. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo sul territorio volta a contrastare il traffico di droga e la criminalità.
Due uomini, un 24enne tunisino e un italiano di 43 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo è avvenuto lungo la statale 12, in direzione Trento.I militari hanno fermato l’autovettura dopo aver notato alcune irregolarità. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
