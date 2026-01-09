Troppo gelosa | colpisce l' auto dell' ex moglie del compagno con una statua della Madonna

Un episodio di forte tensione si è verificato recentemente, quando una donna ha danneggiato l'auto dell'ex moglie del suo attuale compagno. Inizialmente, ha colpito il veicolo con una statua della Madonna in gesso, per poi proseguire con un grosso sasso. L’episodio evidenzia come le emozioni possano portare a comportamenti impulsivi e rischiosi, suscitando riflessioni sulla gestione dei conflitti e sulle conseguenze di atteggiamenti eccessivamente gelosi.

Prima una statua in gesso della Madonna, poi un grosso sasso contro l'auto dell'ex moglie del suo attuale compagno. Tutto per gelosia, secondo le accuse. Per questo Olga K., estetista ucraina di 46 anni da tempo residente a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, è stata condannata a.

