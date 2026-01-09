trofeo sanmartinese alla 44esima edizione

Il Trofeo Sanmartinese torna alla sua 44ª edizione a Campi Bisenzio, in programma il 9 gennaio 2026. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di corsa della zona, offrendo un’occasione di aggregazione e di valorizzazione del territorio. La gara si svolgerà in un contesto urbano e naturale, promuovendo uno stile di vita attivo e salutare.

Campi Bisenzio, 9 gennaio 2026 – Campi Bisenzio si prepara ad accogliere una delle sue manifestazioni podistiche più sentite e cariche di significato. Domenica 18 gennaio, con partenza fissata alle 9, tornerà puntuale il 44° Trofeo Sanmartinese, con start e arrivo nello storico Stadio di Atletica “Emil Zatopek”, autentico tempio dello sport campigiano. L’organizzazione è affidata, come da tradizione, all’Atletica Campi, con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio e sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze, a conferma di un evento che unisce sport, territorio e memoria storica. Il Trofeo Sanmartinese non è soltanto una gara, ma un momento di profondo raccoglimento civile e sportivo: la corsa celebra infatti il ricordo dei Martiri di Valibona, guidati dal partigiano campigiano Lanciotto Ballerini, caduto nei tragici fatti d’arme del gennaio 1944. 🔗 Leggi su Lanazione.it

