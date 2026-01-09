Tricolore celebrato pure a Luzzara Sottili | Valori in mano ai giovani

A Luzzara, il 7 gennaio, si è svolta la tradizionale cerimonia per celebrare il Tricolore, coinvolgendo gli studenti della comunità. L’evento si è tenuto presso la palestra comunale, sottolineando l’importanza di trasmettere i valori civici alle giovani generazioni. Sottili ha evidenziato come i principi della bandiera italiana siano nelle mani dei giovani, custodi del futuro del paese.

Anche a Luzzara è stato celebrato il Tricolore, il 7 gennaio, con la tradizionale manifestazione alla palestra comunale del paese, con protagonisti gli studenti. Le autorità locali, guidate dal sindaco Elisabetta Sottili, con forze dell'ordine, dirigenti della scuola, il parroco don Edoardo Ruina e altre associazioni locali, si sono ritrovati per la cerimonia, osservando pure un minuto di silenzio e di raccoglimento per ricordare le vittime della tragedia di Crans-Montana, avvenuta a Capodanno in Svizzera, dove sono morti purtroppo in 40 tra ragazze e ragazzi di ogni nazionalità (sei gli italiani).

