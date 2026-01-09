Treni | il Firenze-Arezzo 1874 sarà ripristinato dalla terza settimana di gennaio 2026 Con orario modificato
A partire dalla terza settimana di gennaio 2026, il treno Firenze-Arezzo 1874 sarà ripristinato, dopo la sospensione nei giorni feriali dovuta a lavori di manutenzione programmata di RFI. L’orario subirà alcune variazioni rispetto alla programmazione precedente. La Regione Toscana ha comunicato questa modifica, che interesserà la tratta nel nuovo orario invernale. Restano confermati gli impegni per migliorare i servizi ferroviari nella regione.
Il treno 1874 Arezzo-Firenze, soppresso nei giorni feriali dall’avvio del nuovo orario invernale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata da parte di RFI, sarà ripristinato dalla terza settimana di gennaio 2026, ma con orario leggermente modificato, come fa sapere la Regione Toscana attraverso un comunicato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Linea ferroviaria Firenze-Arezzo, il treno 1874 sarà ripristinato
Leggi anche: Treni Alta Velocità: 24 e 25 gennaio 2026 giorni “critici” per i lavori al nodo di Firenze. Tempi di viaggio più lunghi e bus tra le stazioni
Linea ferroviaria Firenze-Arezzo, il treno 1874 sarà ripristinato - Era stato soppresso nei giorni feriali dall’avvio del nuovo orario invernale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata da parte di Rfi ... lanazione.it
Toscana: «Cancellato treno Bucine-Firenze», Veneri e Zoppini, «La Regione che dice?» - Annunciata un’interrogazione alla Giunta regionale relativa alla soppressione del treno Bucine- msn.com
Linea lenta Firenze-Arezzo: partono domani i lavori, in arrivo variazioni agli orari. Venerdì 9 gennaio primo tavolo con l’assessore Boni - Scattano domani, giovedì 8 gennaio, le modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia per lavori di manutenzione da parte di Rete Ferroviaria Italiana tra Firenze Rovezzano e Incisa ... valdarnopost.it
Per un ritardo nella preparazione del treno: TR 18937 (FIRENZE - PONTASSIEVE) cancellato, viaggiatori con treno 18745. #treni x.com
Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia dall’8 gennaio all’8 marzo 2026 per lavori di manutenzione da parte di Rete Ferroviaria Italiana tra Firenze Rovezzano e Incisa Valdarno. La circolazione ferroviaria sulla line Convenzionale Fi - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.