Tredicenne morto a Viterbo la madre | Un dolore incommensurabile

Un tragico episodio ha colpito Viterbo, dove un ragazzo di 13 anni è stato trovato senza vita sotto la finestra di casa nel quartiere Paradiso, poco prima del ritorno a scuola dopo le vacanze di Natale. La madre, Oksana, esprime un dolore immenso e incolmabile, lasciando trasparire la profondità del suo lutto. La comunità si stringe intorno alla famiglia, attendendo chiarimenti sulle cause di questa drammatica perdita.

Un dolore profondo, devastante, immenso ma estremamente composto. Oksana, la madre del 13enne trovato morto sotto la finestra di casa nel quartiere Paradiso a Viterbo poche ore prima del rientro a scuola dopo le vacanze di Natale, riesce solo a far sapere: "Questo è un dolore incommensurabile per.

