Travolto da un’auto | è grave

Un incidente si è verificato ieri pomeriggio a San Giovanni, dove un uomo è stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada. Le condizioni dell’uomo sono risultate gravi, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto.

Grave incidente ieri pomeriggio a San Giovanni. Un uomo mentre stava attraversando la strada è stato travolto da un’auto. Le condizioni dell’uomo di 87 anni sono apparse subito gravi, tanto da trasferirlo all’ ospedale Le Scotte di Siena. L’ incidente intorno alle 18 in via Spartaco Lavagnini a San Giovanni, dove l’uomo di 87 anni è stato investito per strada. L’anziano è stato soccorso dai sanitari del 118 arrivati con automedica e Misericordia di San Giovanni: è stato portato in codice rosso alle Scotte di Siena. La macchina dei soccorsi è stata subito attivata. Sul posto il 118 ASL TSE a San Giovanni Valdarno, intervenute automedica, Misericordia di San Giovanni e Polizia Municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Travolto da un’auto: è grave Leggi anche: Incidente a Fuorigrotta: motociclista travolto da auto controsenso, è grave Leggi anche: Palermo, vigile travolto da auto mentre era in servizio: è grave Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bellinzago Lombardo giovane di 28 anni travolto da un’auto mentre cammina sulla provinciale | è in fin di vita. MIO MARITO È STATO INVESTITO E TRAVOLTO DA UN VEICOLO ? Il 26enne venne travolto da un’auto che viaggiava a oltre cento chilometri orari x.com È stato travolto mentre camminava a Bellinzago Lombardo: un 28enne è in condizioni gravissime dopo l’impatto con un’auto guidata da una 53enne. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, poco dopo le 17:30. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.