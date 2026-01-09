Travolta mentre va a trovare il figlio in ospedale a Chieti | muore dopo 24 ore Anna Colonna 69 anni

Anna Colonna, 69 anni, è deceduta 24 ore dopo un incidente avvenuto a Chieti, vicino all’ospedale, mentre si recava a trovare il figlio. L’incidente, avvenuto a pochi metri dalla struttura sanitaria, ha coinvolto la comunità locale, suscitando dolore e sgomento. Questa tragedia evidenzia l’importanza della sicurezza stradale e lascia un segno profondo nelle due comunità interessate.

L’incidente a pochi metri dall’ospedale. Una tragedia che lascia senza parole e che colpisce due comunità, quella abruzzese e quella molisana. Anna Colonna, 69 anni, è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre si stava recando all’ospedale SS. Annunziata di Chieti per far visita al figlio ricoverato. L’incidente è avvenuto mercoledì sera lungo via dei Vestini, a pochissima distanza dalla struttura sanitaria. La donna, originaria della provincia di Foggia ma residente da anni a Rotello, in provincia di Campobasso, era arrivata a Chieti con l’intenzione di fermarsi alcuni giorni. Aveva preso alloggio in un bed & breakfast per stare vicino al figlio, affrontando un viaggio carico di preoccupazione e affetto che si è trasformato in tragedia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Travolta mentre va a trovare il figlio in ospedale a Chieti: muore dopo 24 ore Anna Colonna, 69 anni Leggi anche: Investita mentre va a trovare il figlio in ospedale: 69enne foggiana muore dopo 24 ore di agonia Leggi anche: Chieti, travolta vicino all’ospedale mentre andava a trovare il figlio: muore dopo un giorno di agonia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Travolta all'incrocio mentre porta fuori il cane. L'investitore poi scappa. L'appello del figlio: Aiutateci a trovare il pirata della strada; Angelika Hutter investita da un'auto dopo la fuga dalla comunità, è in fin di vita: è la donna che travolse e sterminò una famiglia a Santo Stefano di Cadore; Angelika Hutter in fin di vita, nel 2023 investì e uccise una famiglia in Cadore; Falciò e uccise padre, figlio e nonna: investitrice travolta dopo la fuga dalla comunità. Donna travolta e uccisa mentre va a trovare il figlio ricoverato in ospedale - La vittima, la 69enne Anna Colonna, era arrivata dalla provincia di Campobasso, in Molise ... today.it

Chieti - 69enne molisana investita e uccisa mentre va a trovare il figlio in ospedale - Era partita da Rotello (Campobasso) e aveva raggiunto Chieti, dove aveva preso una stanza in un bed e breakfast per stare vicina al figlio, ricoverato in ospedale nella città teatina. veratv.it

Investita mentre va a trovare il figlio ricoverato fuori regione, Anna uccisa a pochi metri dall’ospedale - La tragedia a Chieti dove la 69enne molisana Anna Colonna è stata investita a pochi metri dall’ospedale ed è deceduta 24 ore dopo il ricovero in Rianimazione ... fanpage.it

Tragedia nella serata di mercoledì a Chieti a due passi dall’ospedale. Anna Colonna stava attraversando la strada per andare a trovare il figlio ricoverato ma è stata investita e ha perso la vita a 69 anni. La donna è stata travolta da una Renault Kadjar. Alla gui - facebook.com facebook

