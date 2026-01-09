Trattori a Milano contro Ue-Mercosur
A Milano, i trattori si sono concentrati per protestare contro il trattato di libero scambio tra l’Unione Europea e Mercosur, coinvolgendo paesi come Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. L'azione ha causato temporanei blocchi al traffico nel centro città, evidenziando le preoccupazioni degli agricoltori italiani riguardo alle implicazioni di questo accordo commerciale. La protesta si inserisce nel più ampio dibattito sulla compatibilità di tale trattato con le esigenze del settore agricolo europeo.
14.30 A Milano i trattori bloccano il traffico contro il trattato di libero scambio tra Ue e Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, ndr). Decine di mezzi agricoli con bandiere tricolori davanti al Consiglio regionale lombardo,scaricando balle di fieno e suonando i clacson. La mobilitazione è indetta da Coapi e Riscatto Agricolo Lombardia. Il trattato "favorisce la speculazione e punisce agricoltori e cittadini europei e sudamericani", affermano. "Chiediamo un prezzo giusto per i produttori e i consumatori". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Mercosur, primo via libera della Ue. A Milano trattori nelle strade contro l’accordo
Leggi anche: Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur
Trattori in marcia a Milano, agricoltori contro gli accordi Ue; Agricoltori in lotta contro l’Europa: Il 9 gennaio i trattori a Milano; TRATTORI A PARIGI E A MILANO CONTRO L’UNIONE EUROPEA; Mercosur, Macron: “La Francia dirà no”. Alla vigilia del voto sull’accordo proteste dei….
Trattori a Milano, scatta la protesta contro il Mercosur: ecco perché l'accordo spaventa l'Italia - Dalle prime ore della mattina di venerdì 9 dicembre, decine di trattori hanno occupato Piazza Duca d'Aosta a Milano, bloccando il traffico davanti alla sede del Consiglio regionale. leggo.it
Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur - I trattori partiti da Binasco sono entrati a Milano scortati dalle forze dell’ordine per una nuova giornata di protesta degli agricoltori. panorama.it
Milano, trattori in stazione centrale contro l’accordo UE-Mercosur - Decine di trattori in marcia verso la stazione centrale di Milano per opporsi a un accordo che ritengono svantaggioso per i lavoratori europei del settore agricolo ... msn.com
Robby Giusti - AGRICOLTORI IN RIVOLTA CONTRO IL MERCUSURESCLUSIVA (09.01.26)
#mercosur, #trattori bloccano il traffico a #milano: la protesta contro il via libera dell'Ue all'accordo x.com
I trattori tornano a farsi sentire e scelgono Milano come punto di partenza di una mobilitazione che intende andare oltre i confini del mondo agricolo. Oggi 9 gennaio 2026, come riportato da Coapi, oltre cento mezzi agricoli entreranno in città per rivendicare qu - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.