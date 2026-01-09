Trattori a Milano contro Ue-Mercosur

A Milano, i trattori si sono concentrati per protestare contro il trattato di libero scambio tra l’Unione Europea e Mercosur, coinvolgendo paesi come Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. L'azione ha causato temporanei blocchi al traffico nel centro città, evidenziando le preoccupazioni degli agricoltori italiani riguardo alle implicazioni di questo accordo commerciale. La protesta si inserisce nel più ampio dibattito sulla compatibilità di tale trattato con le esigenze del settore agricolo europeo.

14.30 A Milano i trattori bloccano il traffico contro il trattato di libero scambio tra Ue e Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, ndr). Decine di mezzi agricoli con bandiere tricolori davanti al Consiglio regionale lombardo,scaricando balle di fieno e suonando i clacson. La mobilitazione è indetta da Coapi e Riscatto Agricolo Lombardia. Il trattato "favorisce la speculazione e punisce agricoltori e cittadini europei e sudamericani", affermano. "Chiediamo un prezzo giusto per i produttori e i consumatori". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

