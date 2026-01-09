trasporto scolastico continuano i problemi

Il servizio di trasporto scolastico a Casalgrande continua a presentare criticità, come evidenziato dal consigliere comunale Giorgio Bottazzi del Movimento 5 Stelle. Nonostante gli impegni, persistono disservizi che influenzano studenti e famiglie. La situazione richiede attenzione e interventi concreti per garantire un servizio affidabile e sicuro per tutti gli utenti coinvolti.

"Nuovi problemi per il servizio del trasporto scolastico di Casalgrande ". A segnalare i disservizi è Giorgio Bottazzi, consigliere comunale di minoranza del Movimento 5 Stelle a Casalgrande. "Il 7 gennaio – spiega l’esponente del M5S – l’autobus in diverse tratte del comune non si è fermato a caricare i ragazzi oppure era in ritardo, o addirittura è capitato che i mezzi non sono nemmeno passati, con gravi disagi per gli studenti delle scuole medie. Episodi simili erano avvenuti in dicembre e in altri periodi dell’anno". Sul finire dello scorso anno, Bottazzi rivela che il suo gruppo aveva portato in consiglio un’interrogazione sui gravi disservizi del trasporto scolastico verificatisi il 9 dicembre quando alcuni studenti erano rimasti senza trasporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

