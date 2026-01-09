Trasporto pubblico allarme manutenzione | autobus fermi e mezzi guasti

La manutenzione degli autobus del trasporto pubblico tra Rovereto e Trento sta affrontando criticità che causano frequenti guasti e fermi dei mezzi. Questa situazione mette in evidenza problemi nella gestione dell’officina e nell’efficienza degli interventi di manutenzione, influenzando la qualità del servizio e la puntualità delle corse. È importante intervenire per garantire un funzionamento più affidabile e sostenibile del trasporto pubblico locale.

La gestione dell’officina e della manutenzione degli autobus del trasporto pubblico locale tra Rovereto e Trento presenta gravi criticità. A lanciare l’allarme è Uiltrasporti, che da tempo segnala una situazione definita ormai insostenibile, con mezzi fermi da mesi e ripercussioni dirette sul. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

