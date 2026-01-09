Trasporto pubblico allarme manutenzione | autobus fermi e mezzi guasti

La manutenzione degli autobus del trasporto pubblico tra Rovereto e Trento sta affrontando criticità che causano frequenti guasti e fermi dei mezzi. Questa situazione mette in evidenza problemi nella gestione dell’officina e nell’efficienza degli interventi di manutenzione, influenzando la qualità del servizio e la puntualità delle corse. È importante intervenire per garantire un funzionamento più affidabile e sostenibile del trasporto pubblico locale.

La gestione dell'officina e della manutenzione degli autobus del trasporto pubblico locale tra Rovereto e Trento presenta gravi criticità. A lanciare l'allarme è Uiltrasporti, che da tempo segnala una situazione definita ormai insostenibile, con mezzi fermi da mesi e ripercussioni dirette sul.

Trasporto Pubblico, l’allarme di Cambiavento: “Tagli record e Mezzogiorno penalizzato” - Al centro della critica c’è la gestione del Fondo Nazionale Trasporti (FNT), lo strumento da oltre 5,3 miliardi di euro annui che dovrebbe garantire la mobilità dei cittadini. catanzaroinforma.it

Corsie riservate al trasporto pubblico: da quando emetterà sanzioni la telecamera in corso Sommeiller a Torino - esercizio poi, due settimane dopo, la rilevazione delle infrazioni e l’emissione delle sanzioni per i transiti non autorizzati ... torinotoday.it

Più trasporto pubblico il sabato sera: la Linea Blu estende l’orario A partire da sabato 10 gennaio 2026, la Linea Blu che collega il centro storico di Taormina con Mazzeo e Letojanni sarà potenziata con tre nuove corse serali. Leggi l'articolo per scoprire gli o - facebook.com facebook

