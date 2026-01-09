Trasporto eccezionale | chiusa per alcune ore l' autostrada da tra Arona e Gravellona

Per permettere il passaggio di un trasporto eccezionale, la A26 sarà chiusa tra Arona e Gravellona dalle 22:00 di domenica 11 gennaio alle 04:00 di lunedì 12 gennaio, in direzione Gravellona. La chiusura temporanea interesserà il tratto tra i due comuni e potrebbe influire sulla viabilità locale. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alle segnalazioni stradali.

Per consentire il passaggio di un transito eccezionale, la A26 sarà chiusa per alcune ore.Dalle 22 di domenica 11 alle 4 di lunedì 12 gennaio sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona, verso Gravellona. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arona, si consiglia di.

