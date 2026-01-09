Trasporti Rotondi FdI | Ascoltiamo le istanze dei Comuni per migliorare l’offerta

Trasporti, Rotondi (FdI): “Ascoltiamo le istanze dei Comuni per migliorare l’offerta” Roma, 9 gennaio 2026 – La Giunta Rocca sta lavorando per perfezionare il servizio di Trasporto Pubblico Locale, ascoltando le esigenze dei Comuni e adeguando l’offerta alle nuove realtà territoriali. Questo processo si inserisce nella ridefinizione territoriale delle Unità di Rete, un progetto avviato dalla precedente amministrazione di centro sinistra e ora portato avanti con impegno e responsabil

Roma, 9 gennaio 2026 – “Stiamo a scoltando i Comuni per calibrare al meglio la offerta di Trasporto Pubblico locale in base alla ridefinizione territoriale prevista dalle Unità di Rete, un progetto della precedente Amministrazione di centro sinistra Zingaretti che la Giunta Rocca ha ereditato e con senso di responsabilità sta continuando. A tal proposito su iniziativa dell’assessore Regionale Ghera si sono già svolti tavoli di confronto con le amministrazioni locali ed altri incontri sono in programma”. Così in un comunicato Marika Rotondi (FdI) consigliere regionale del Lazio. “Da mesi siamo impegnati ad ascoltare le istanze formulate dai Comuni – prosegue Rotondi – pe r realizzare al meglio questa complessa e articolata ridefinizione delle linee di Trasporto Pubblico locale, finalizzata a garantire finalmente collegamenti anche a quei Comuni che in passato ne erano sprovvisti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Veneto: Rotondi, 'Dc sostiene Stefani e le liste di FdI' Leggi anche: Manovra, Fdi vuole limitare gli scioperi dei trasporti, poi ritira l’emendamento Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rotondi (FdI) Unità di rete per migliorare Tpl Lazio; Trasporti: tavolo di confronto in Regione Lazio su ultimo treno Roma-Formia; Educazione civica: serve un potenziamento strutturale del Diritto nella scuola. TPL LAZIO, M. ROTONDI (FDI): ASCOLTIAMO LE ISTANZE DEI COMUNI - "Stiamo ascoltando i Comuni per calibrare al meglio la offerta di Trasporto Pubblico locale in base alla ridefinizione territoriale prevista dalle Unità di Rete, un progetto della preced ... 9colonne.it Trasporti: Sabatini (Fd’I Lazio), bene investimento su linea ferroviaria Roma-Viterbo - "Accogliamo con grande soddisfazione la recente firma della convenzione tra la Regione Lazio, Rfi e Astral, la quale prevede un significativo investimento ... romadailynews.it Trasporti, Truzzu (Fdi): «La Giunta Todde annaspa sulla continuità territoriale» - «Il virus dell'annuncite di cui soffre la Giunta Todde raggiunge livelli inaspettati nel settore dei Trasporti, dove l'assessora Manca passa da un proclama all'altro senza conseguire alcun risultato». unionesarda.it Trasporti: tavolo di confronto in Regione Lazio su ultimo treno Roma-Formia - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook

