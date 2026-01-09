' Trasloco' della scuola media il Comune | Giorni complessi per la neve necessario un periodo di assestamento

A partire dal 7 gennaio, con la ripresa delle lezioni presso il nuovo edificio di palazzo Mazzini Marinelli, il Comune ha avviato il monitoraggio degli spostamenti degli studenti della scuola Anna Frank. In considerazione delle recenti condizioni di neve, si riconosce la necessità di un periodo di assestamento per garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto scolastico. La situazione sarà valutata quotidianamente per assicurare un ritorno alla normalità.

"Dal 7 gennaio, data di ripartenza dell'anno scolastico e di avvio delle lezioni a palazzo Mazzini Marinelli da parte degli studenti della scuola 'Anna Frank' monitoriamo quotidianamente gli spostamenti degli alunni dalle piazzole di partenza delle navette del trasporto pubblico scolastico fino.

